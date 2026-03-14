rugby,-l’irlanda-travolge-la-scozia-e-spera-nel-sei-nazioni

Roma, 14 mar. (askanews) – L’Irlanda travolge la Scozia 43-21 all’Aviva Stadium di Dublino e riapre la corsa al titolo del Sei Nazioni 2026. La squadra guidata da Andy Farrell conquista anche il punto di bonus offensivo grazie a sei mete e si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del decisivo Francia-Inghilterra che determinerà il vincitore del torneo.

Gli irlandesi indirizzano la partita già nel primo tempo, chiuso avanti 19-7, con una prestazione solida e concreta. Nella ripresa la Scozia prova a restare in partita ma cede progressivamente alla maggiore intensità dei padroni di casa, che allungano fino al 43-21 finale.

Tra i protagonisti dell’incontro le mete di Jamie Osborne, Dan Sheehan e Robert Baloucoune, con Tommy O’Brien autore di una doppietta nel finale che chiude definitivamente i conti. Gli scozzesi rispondono con Russell e Darge ma non riescono a contenere il ritmo dell’Irlanda.

Il successo consente all’Irlanda di conquistare anche la Triple Crown – il riconoscimento assegnato alla nazionale britannica o irlandese che batte le altre tre del gruppo – e di restare in corsa per il titolo, che dipenderà dal risultato della sfida serale tra Francia e Inghilterra.

Se l’Inghilterra dovesse battere i francesi a Parigi, il Sei Nazioni 2026 andrebbe proprio all’Irlanda.