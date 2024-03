Rugby, l’Italia fa la Storia: Galles battuto a Cardiff 24-21

Seconda vittoria nel Sei Nazioni, il migliore di sempre

Roma, 16 mar. (askanews) – L’Italia domina il Galles per 75′, lo batte 24-21 a Cardiff e conquista il secondo successo consecutivo nel torneo. Gli azzurri, con due vittorie e un pareggio (+1 punto di bonus difensivo) chiudono così il loro miglior 6 Nazioni di sempre. Il Galles invece conquista il secondo cucchiaio di legno della sua storia dopo quello del 2003. Per l’Italia mete di Ioane, Pani, piazzati di Garbisi (3 con una trasformazione) e Page Relo. Per il Galles in meta Dee, Rowlands, Grady. Trasformazioni di Costelow e Lloyd (2) E’ semplicemente un dominio assoluto quello dell’Italia a Cardiff nel corso del primo tempo. Due calci di Garbisi, la meta di Ioane regalano il netto vantaggio all’intervallo alla squadra di Quesada (11-0). E’ un Galles in grande confusione: errori davvero banali (uno scontro che ha prodotto un in avanti, ad esempio) e azzurri padroni del campo. Lamaro finora perfetto in difesa con un paio di recuperi fondamentali. La meta al 19′ è di Ioane che finalizza un’azione incredibile, in cui in tanti toccano l’ovale, che finisce al n°11: spezzata la difesa gallese in due e meta per Ioane. Garbisi non va a segno dalla piazzola, ma al momento è dominio azzurro a Cardiff. In avvio di ripresa il Galles prova a spingere, ma non può nulla contro la difesa organizzata degli azzurri. Altro fallo guadagnato dall’Italia nella propria metà campo, prova finora impeccabile degli uomini di Quesada. Al 46′ arriva la seconda meta dell’Italia: Ripartenza pazzesca: Pani fa il Capuozzo, dribbla mezza difesa del Galles sull’out sinistro dopo una grande azione corale. Schiaccia il pallone e l’Italia ora vola. Paolo Garbisi trasforma (18-0). Il Galles rialza la testa con una meta di Dee al 64′ (18-7 Italia). Al 69′, nel momento di massima pressione, il Galles commette l’ennesimo errore e con un fallo regala un calcio piazzabile a Garbisi: Ancora +14 per gli azzurri (21-7). Un calcio di Page Relo e la meta di Rolands portano il punteggio sul 24-14 Italia. Il Galles chiude in bellezza, segnando un’altra meta con Grady a tempo rosso. Trasforma Lloyd e la partita su chiude sul 24-21 per l’Italia, seconda vittoria nel Sei Nazioni 2024 dopo quella con la Scozia.