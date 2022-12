Rugby Old, grande festa sportiva al Torneo Honos et Virtus al campo degli Acquedotti

Protagoniste in campo e al terzo tempo Ruderi, Capitolina e Autumn

Roma, 18 dic. (askanews) – Una bella giornata di sport e di amicizia, in un contesto unico al mondo per bellezza paesaggistica e storica come il campo degli Acquedotti a Roma sull’Appia, ha fatto da cornice allo svolgimento del Torneo Honos et Virtus tra i padroni di casa dei Ruderi Rugby FC, la Capitolina Rugby e gli Autumn Roma Rugby Old. Evento atteso per la presenza contemporanea di tre importanti realtà del rugby veterani della capitale. Le partite, tirate e a tratti agonisticamente accese, hanno visto, in una classifica finale del tutto virtuale viste le modalità del Rugby Old, prevalere gli Autumn di capitan Mauro Corsini in forza di una vittoria ed un pareggio nel triangolare con le altre due squadre.

Dopo il campo finalmente la festa, con un terzo tempo di grande amicizia e simpatia ottimamente accompagnato da un menù d’eccezione conclusosi con brindisi che hanno accompagnato uno zabaione altrettanto unico grazie all’utilizzo delle uova di “Galline Felici”, realtà etica che permette alle galline di vivere in totale libertà per tutta la vita, senza essere uccise quando smettono di produrre uova ma potendo continuare a vivere, appunto, insieme alle altre fino alla loro morte naturale.

