rugby-world-cup-under-20,-successo-sportivo

E importante lascito ai territori

Roma, 1 ago. (askanews) – “La progettazione del torneo si è rivelata vincente: non volevamo un semplice evento targato FIR, destinato a esaurirsi nel tempo, ma un’iniziativa capace di coinvolgere attivamente i territori e i club del movimento. È esattamente ciò che è accaduto: le piazze si sono animate e l’esperienza sta coinvolgendo un numero sempre crescente di persone”.Con queste parole Antonella Gualandri, Vice Presidente della Federazione Italiana Rugby, sintetizza lo spirito che ha guidato l’organizzazione della Rugby World Cup Under 20 appena conclusa.Un lascito ai territori in termini sociali, ambientali e valoriali. La rassegna, che ha visto i migliori talenti mondiali della palla ovale contendersi il titolo fino al trionfo del Sud Africa, non è stata soltanto un grande evento sportivo per il nostro Paese, ma anche un’occasione senza precedenti di partecipazione e condivisione. Il programma di legacy promosso dalla FIR insieme a World Rugby ne ha rappresentato il cuore pulsante.Secondo Leonardo Ghiraldini, Consigliere della Federazione Italiana Rugby, “il Mondiale Under 20 rappresenta non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’importante occasione per coinvolgere club, territori, giovani atleti e atlete. Fin dall’inizio, la FIR – insieme a World Rugby – ha lavorato a un piano di legacy, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura, non solo sul piano sportivo, ma anche con un impatto positivo di carattere sociale e ambientale”.Una delle parole chiave del piano di legacy messo in atto da Fir è stata sicuramente sostenibilità. Con la collaborazione con Ministero dell’Ambiente e Conai sono stati posizionati più di 100 contenitori per la raccolta differenziata, installati erogatori d’acqua, usati 35mila bicchieri riutilizzabili e distribuite 500 boracce alle squadre, installati 61 cartelli con le linee guida per un comportamento responsabile e 7 affissioni con il Manifesto sulla sostenibilità.E poi tante altre azioni concrete come l’attenzione allo spreco alimentare e diverse attività di riqualificazione delle aree circostanti gli impianti sportivi coinvolti. “Tra le azioni intraprese, la riduzione al minimo dell’uso di plastica e materiali monouso, accompagnata da un importante lavoro di sensibilizzazione sul riciclo dei rifiuti, che ha coinvolto non solo le squadre, ma anche i club e il pubblico. Sul piano sociale, sono state promosse iniziative per diffondere il più possibile questi comportamenti virtuosi e i valori che il rugby porta con sé”, spiega Ghiraldini.La socialità, appunto, rappresenta un altro pilastro fondamentale del lascito che la Coppa del Mondo Under 20 ha voluto trasmettere ai territori. Un’eredità concreta, testimoniata dai tre Rugby Festival organizzati a Verona, Mantova e Brescia, momenti simbolici di un programma più ampio di iniziative diffuse, realizzate con il pieno coinvolgimento delle società sportive locali.”Anche i giocatori delle nazionali sono stati parte attiva di queste esperienze. Famiglie, bambini e bambine, anche con disabilità, hanno avuto l’occasione di vivere momenti emozionanti e condivisi, a stretto contatto con atleti di livello internazionale. Un’opportunità che ha reso l’inclusione un valore tangibile e imprescindibile del nostro sport”, conclude Ghiraldini.