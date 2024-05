ruggero-tita-e-caterina-banti-vincono-il-premio-velista-dell’anno-fiv-2023

“Nessun Dorma” è la Barca dell’Anno 2023 – Trofeo Confindustria Nautica

Roma, 28 mag. (askanews) – Il Velista dell’Anno FIV, evento organizzato da Confindustria Nautica in partnership con Federazione Italiana Vela ha celebrato la sua XXX edizione a Genova nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, alla presenza di 280 ospiti. La conduzione della cerimonia è stata affidata a Eleonora Cottarelli, giornalista di Sky Sport e Giulio Guazzini giornalista di Rai Sport che, in apertura, hanno invitato sul palco le istituzioni della città e gli organizzatori per il saluto di benvenuto agli ospiti. Il primo a prendere la parola è stato il Sindaco di Genova Marco Bucci che ha sottolineato: “Genova è onorata di ospitare la trentesima edizione del Velista dell’Anno. Questo riconoscimento non è solo un tributo alle straordinarie capacità nautiche del vincitore, ma anche un omaggio allo spirito indomito, alla passione e alla dedizione che caratterizzano il mondo della vela. Una disciplina che è una straordinaria palestra di vita. Navigare richiede concentrazione, abilità tecnica e una buona dose di coraggio. Ogni uscita in mare è un’occasione per imparare a leggere il vento, a conoscere le correnti e a capire come interagire con gli elementi naturali. Queste esperienze non solo formano eccellenti velisti, ma anche individui capaci di affrontare le sfide della vita con fiducia e determinazione. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento che dimostra, ancora una volta, il ruolo di Genova come capitale della vela”. Simona Ferro Assessore allo Sport di Regione Liguria: “Come Assessore allo Sport di Regione Liguria desidero rivolgere il mio caloroso benvenuto a tutti gli ospiti e complimentarmi con quelli che saranno i premiati questa sera. Avere qui stasera a Genova a Palazzo Ducale per il secondo anno consecutivo Campioni di valore mondiale come voi mi inorgoglisce e mi riempie di gioia. Il profondo legame della Liguria con la vela non è certo una novità, solo lo scorso anno abbiamo ospitato qui a Genova il Campionato del Mondo 8 Metri S.I. e l’Ocean Race. In bocca al lupo e buon vento a tutti!” Piero Formenti Presidente di Confindustria Nautica: “Grazie a tutti per essere qui questa sera. Saluto il Sindaco di Genova Marco Bucci, l’Assessore allo Sport di Regione Liguria, Simona Ferro, e il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, con il quale condividiamo con orgoglio l’organizzazione del Velista dell’anno FIV. Sono onorato che il mio primo impegno pubblico da Presidente di Confindustria Nautica sia qui, a sottolineare il legame tra l’industria nautica da diporto italiana con lo sport e con la vela, che per molti rappresenta il primo approccio al mare e l’inizio di una passione che conduce all’amore per la barca, sia essa a vela o a motore. Il 2024 è un anno davvero speciale per la vela italiana e non potevamo che festeggiarlo a Genova, Capitale Europea dello Sport e da oltre 60 anni sede storica scelta dall’industria nautica per il Salone Nautico Internazionale. La grande vela affronterà sfide importanti: a luglio le Olimpiadi di Parigi e, dal 22 agosto, l’America’s Cup con Luna Rossa ancora una volta tra i protagonisti. I velisti sonno scaramantici…quindi non aggiungo altro. Buon vento e buona serata a tutti!” Francesco Ettorre Presidente della Federazione Italiana Vela “Nell’anno in cui Genova è capitale Europea dello Sport non potevamo non organizzare nuovamente gli Oscar della Vela in questa città alla quale siamo storicamente legati. Questa sera sarà anche l’occasione per festeggiare la squadra che ci rappresenterà alle Olimpiadi. Dai nostri giovani alle Olimpiadi: oggi festeggiamo tutta le Federazione.” Il PREMIO BARCA DELL’ANNO – TROFEO CONFINDUSTRIA NAUTICA Al termine dei saluti istituzionali, Eleonora Cottarelli ha dato inizio alla cerimonia di premiazione invitando sul palco Andrea Razeto, vicepresidente di Confindustria Nautica e Marina Stella direttore generale dell’Associazione nazionale di categoria, la quale ha preso la parola sottolineando che: “Confindustria Nautica ha il ruolo di rappresentanza istituzionale e di promozione di tutta la filiera nautica in Italia e nel mondo. La nautica da diporto è ambasciatrice del made in Italy e vede il nostro paese leader globale, una vera e propria eccellenza così come sono eccellenze le veliste e i velisti che celebriamo stasera nella Città Europea dello Sport 2024. La Federazione costruisce questi successi con il duro lavoro di atleti, tecnici, organizzazione, così come le nostre aziende. In questi valori condivisi c’è il motivo profondo della nostra presenza qui e della partnership che ci lega alla Federazione Italiana Vela nell’organizzazione del Velista dell’Anno FIV: vediamo negli occhi di questi atleti il futuro del mare”.

Alla domanda di Giulio Guazzini per avere anticipazioni sul 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, ha risposto Andrea Razeto: “L’organizzazione prosegue nei tempi, a breve entreremo nel vivo della fase finale. La realizzazione del Waterfront di Levante è alle battute finali e offrirà all’edizione 2024 un nuovo assetto e nuovi spazi espositivi in grado di generare valore aggiunto a quello che è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale. L’evento dal 2020, anche grazie al supporto delle istituzioni, si è prima consolidato già durante il periodo del Covid – unico evento di settore tenutosi in presenza e in sicurezza – ed è in continua ascesa rispetto ad altri eventi europei. Il nostro Salone, a Genova da 63 anni, è vetrina ed espressione di una capacità tutta made in Italy di coniugare design, architettura, attenzione ai dettagli e servizi, ed è anche la casa dello sport e della vela. Vi aspettiamo tutti dal 19 al 24 settembre al Salone Nautico Internazionale di Genova.” Guazzini e Cottarelli hanno quindi invitato sul palco i finalisti del premio Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica: l’armatore Andrea Recordati per il Wally 93′ Bullitt e Andrea Casale in rappresentanza dell’armatore dell’Italia Yachts 15,98 Nessun Dorma. Max Sirena team director e skipper del Luna Rossa Prada Pirelli Team, ha partecipato con un video messaggio da Barcellona per la terza finalista il LEQ12 Luna Rossa. La lettura della motivazione da parte di Marina Stella ha svelato il nome del vincitore: “Nel 2023 è stata protagonista assoluta di una regata internazionale conquistando il gradino più alto del podio… l’Italia Yachts 15.98 Nessun Dorma è la barca dell’Anno 2023 – Trofeo Confindustria Nautica.” Andrea Casale ha ritirato il premio tra gli applausi dei presenti. Il PREMIO ARMATORE/ TIMONIERE DELL’ANNO – TROFEO BPER BANCA La cerimonia è proseguita con il premio Armatore/Timoniere dell’anno – Trofeo BPER Banca. Sul palco sono saliti Guido Baroni armatore timoniere del Sun Fast 3600 Lunatika, e Massimo Romeo Piparo a sua volta armatore timoniere dell’Italia Yachts 11,98 Guardamago 2. Con loro anche Luigi Zanti, Direttore Regionale della Liguria BPER Banca, main sponsor dell’evento, che ha dichiarato: “BPER Banca è orgogliosa di premiare oggi le eccellenze della vela, sport appassionante che evoca emozioni uniche. Premiamo le punte di diamante di una grande e splendida realtà che coinvolge tantissimi giovani ed esprime valori importanti in cui BPER si riconosce come la collaborazione, il rispetto di tutti, la sostenibilità e la sintonia con l’ambiente, che sono fondamentali per costruire il futuro della nostra società’. Zanti ha poi proseguito leggendo la motivazione della giuria che ha assegnato il premio Armatore/Timoniere dell’anno – Trofeo BIPER Banca: “passione, costanza e determinazione lo hanno spinto fino a raggiungere risultati di eccellenza assoluta…Guido Baroni è l’Armatore Timoniere dell’Anno 2023 – Trofeo BPER Banca.” IL VELISTA DELL’ANNO FIV PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI ATLETI L’evento offre ogni anno attenzione e visibilità ai giovani con la tradizionale passerella dedicata agli atleti e ai tecnici delle classi Olimpiche e Giovanili, premiati per i risultati di rilievo internazionale ottenuti nel corso dell’anno precedente. Un vivaio di grande successo che nel 2023 ha raggiunto risultati e numeri record. Accolti da Eleonora Cottarelli e da Giulio Guazzini tra gli applausi degli ospiti in sala, sono saliti sul palco per ricevere un meritato tributo più di 100 atleti e atlete accompagnati dal Presidente Francesco Ettorre e da Alessandra Sensini Direttore Tecnico Giovanile FIV. LA SQUADRA ITALIANA PER PARIGI 2024 Scesi i giovani dal palco, sono stati chiamati gli equipaggi che rappresenteranno l’Italia della vela alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024: sul palco oltre a Francesco Ettorre è salito Michele Marchesini Direttore Tecnico della squadra Olimpica Federale e i 12 atleti. Ruggero Tita, Caterina Banti, Marta Maggetti, Nicolò Renna, Maggie Pescetto, Riccardo Pianosi, Chiara Benini Floriani, Lorenzo Chiavarini, Jana Germani, Giorgia Bertuzzi, Elena Berta, Bruno Festo questi i nomi degli atleti della Squadra Azzurra. A loro l’onere e l’onore di portare in alto il tricolore ai Giochi che si svolgeranno a Marsiglia. Dopo una breve presentazione della squadra con domande agli atleti è stato il momento della foto di gruppo e del saluto agli ospiti. LA PREMIAZIONE DEL VELISTA DELL’ANNO FIV Alle 23:00 è arrivato il momento più atteso della serata, quello dedicato al premio Il Velista dell’Anno FIV. Sul palco sono saliti gli atleti che con i loro risultati nel 2023 sono stati gli ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo: Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich, Nicolò Renna, Ruggero Tita e Caterina Banti, con loro anche Piero Formenti, Fabio Planamente, Francesco Ettorre e Marco Bucci. Al Sindaco di Genova il compito di leggere la motivazione con la quale la giuria ha ufficializzato il nome del Velista dell’Anno FIV 2023: Vincere un campionato del mondo è un’impresa: pochi nel mondo sono stati in grado di ripetersi per tre volte…Ruggero Tita e Caterina Banti vincono il Velista dell’Anno FIV 2023!” La celebrazione dei vincitori tra gli applausi, le interviste, le foto di gruppo sul palco dei vincitori e dei finalisti nelle tre categorie con gli ospiti istituzionali hanno fatto da cornice alla conclusione dell’evento. PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA La Giuria della XXX edizione del Velista dell’Anno FIV ha deciso, cole previsto dal regolamento, di assegnare il premio speciale a Francesca Clapcich: un curriculum infinito tra campionati del mondo, Olimpiadi e regate intorno al mondo. Nel 2023 ha vinto, prima italiana di sempre, la Ocean Race.” La Giuria della XXX edizione del Velista dell’Anno FIV è composta da Francesco Ettorre nel ruolo di Presidente, Fabio Planamente presidente dell’assemblea di settore vela di Confindustria Nautica, Carlo Mornati Segretario Generale del Coni, Marco Bucci e Alberto Acciari ideatore e segretario del premio.