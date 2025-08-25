Ruggiero (Edenred): articolo 46 opportunità per welfare aziendale

lunedì, 25 Agosto , 25

“Nominare responsabili piani benessere dipendenti”

Rimini, 25 ago. (askanews) – L’implementazione dell’articolo 46 della Costituzione rappresenta “una grande opportunità” per il welfare aziendale permettendo di “nominare responsabili dei piani di welfare, persone che si possano far carico dell’attuazione del welfare in azienda”. Lo ha dichiarato Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia, in un’intervista ad Askanews al Meeting di Rimini.”Edenred Italia è il leader in Italia del mercato del welfare aziendale che comprende sia il mondo del buono pasto, che il mondo dei Fringe Benefit, che il mondo delle piattaforme. Operiamo ormai da 40 anni in questo mercato. Siamo un’azienda internazionale che focalizza il proprio sviluppo sempre di più sul benessere, su come migliorare la condizione dei lavoratori in Italia”, ha spiegato Ruggiero.”Oggi è l’occasione per approfondire finalmente l’implementazione dell’articolo 46 della Costituzione, che definisce in maniera migliore come dare rappresentanza ai lavoratori, alle associazioni all’interno del mondo dell’impresa – ha aggiunto l’amministratore delegato -. Nel nostro caso specifico vediamo come le politiche di benessere dei dipendenti portino a un miglioramento di produttività e a un miglioramento dei risultati aziendali”.

