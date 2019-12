Rui Costa: “Per Ibra l’età non conta. È tornato al Milan per un motivo ben preciso”

​Rui Costa, attuale direttore sportivo del Benfica, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Il portoghese ha parlato del momento che stanno affrontando le sue ex squadre italiane di quand’era ancora in attività, ovvero ​Milan e Fiorentina. In particolare si è soffermato sui due allenatori, rispettivamente Pioli e Iachini e sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Su Pioli: “L’anno in cui sono arrivato a Firenze per me era tutto nuovo e sono andato ad abitare sopra a casa sua: non… continua a leggere sul sito di riferimento