Rumors: I primi dispositivi con display mini-LED di Apple arriveranno solo nel 2021

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, lo sviluppo dell’hardware mini display a LED di Apple non è stato influenzato in modo significativo dalla crisi sanitaria globale, ma potrebbe aver ritardato l’adozione della tecnologia a breve termine.

In una nota di ricerca con TF International Securities, Kuo ha affermato che i recenti controlli della catena di approvvigionamento indicano che i partner produttivi di Apple, come il fornitore Mini LED Epistar e FitTech, si stanno preparando per la produzione in serie di chip LED nel terzo trimestre del 2020,

