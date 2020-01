Il giornalista Guido Ruotolo ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ruotolo: “Fischi ad Higuain, non so Sarri come verrà accolto dai tifosi”

“Dopo tutto quello che è successo e vivendo lo stadio in queste settimane drammatiche per noi tifosi, non so sinceramente come verrà accolto Sarri. Sono stato il primo a fischiare Higuain e domenica sarò allo stadio, non gli riserverei applausi e neppure indifferenza anche perché sono passionale: credo che qualche fischio lo farò.

Napoli merita una grande squadra, forse bisogna avere più coraggio nel vendere certi giocatori anche perché il ciclo si è esaurito ed era giusto cambiare prima”.

