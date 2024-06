Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta: il magnate dei media ha 93 anni

ROMA – Rupert Murdoch, il celebre magnate dei media, si è sposato per la quinta volta. A 93 anni è convolato a nozze con Elena Zhukova, 67 anni, una biologa russa in pensione nonché ex suocera dell’oligarca russo Roman Abramovich.

Media tycoon Rupert Murdoch marries for fifth time https://t.co/sSMYp2E4WB — BBC News (UK) (@BBCNews) June 2, 2024

Secondo il racconto del tabloid britannico Sun, che fa parte del gruppo editoriale di Murdoch, durante il matrimonio Zhukova era vestita di bianco con bouquet di mughetti, mentre il tycoon si è spostato in abito scuro, camicia bianca e cravatta sui toni del giallo. Dai precedenti matrimoni, il magnate australiano ha avuto 6 figli.

Chi è Rupert Murdoch: in breve, è stato il fondatore di un vero e proprio impero del mondo dei media internazionali, come mostra la serie ‘Succession’ che si è ispirata alla sua vita, con testate come Fox News e Sky. Attualmente è presidente emerito del gruppo News Corp, di cui fanno parte il Sun, il Times, il Wall Street Journal, HarperCollins, MarketWatch e il The Australian.

