Russel Crowe torna a Roma: concerto negli Studi di Cinecittà

Roma, 16 giu. (askanews) – Russell Crowe torna a Roma. L’attore e regista, insignito lo scorso ottobre del titolo di ambasciatore di Roma nel mondo dal sindaco Roberto Gualtieri in occasione della sua partecipazione ad Alice nella Città, sarà nuovamente nella Capitale per esibirsi insieme al suo gruppo, gli Indoor Garden Party, e per sostenere la candidatura di Roma per l’Expo 2030 con una serie di iniziative organizzate in collaborazione tra Alice nella Città e l’Assessorato Grandi Eventi del Comune di Roma.

Il 25 giugno alle 21 canterà e suonerà con la sua band, affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorrain O’Reilly, nel corso di un concerto, organizzato con il supporto di Alice nella Città e Expo 2030 e con la collaborazione di Cinecittà che ospiterà l’evento presso la scenografia del Teatro Romano all’interno degli iconici Studi Cinematografici.

A partire da oggi sono disponibili i biglietti per il pubblico che potrà accedere solo su prenotazione e fino esaurimento posti attraverso il link https://www.concerto-roma.it/registrazione/

Inoltre, Alice nella Città metterà a disposizione del suo pubblico ulteriori 100 ingressi omaggio che potranno essere richiesti collegandosi ai canali social di Alice a partire dal 20 giugno.

L’evento, parte del tour italiano, rientra tra gli appuntamenti speciali promossi da Alice nella Città durante l’anno nell’ambito del ciclo “Aspettando Alice”.

Oltre agli ingressi omaggio messi a disposizione per il concerto, 30 ragazzi selezionati da Alice nella città all’interno dei percorsi formativi di Scelte di Classe, realizzati nell’ambito del Piano Nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola” promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, avranno la possibilità di partecipare nel pomeriggio a uno speciale momento di incontro con l’attore, premio Oscar per il suo indimenticabile ruolo nel film “Il Gladiatore”, per dialogare con lui e la sua band di cinema, musica e del suo legame con la città eterna.

