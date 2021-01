AGI – Sono oltre 3.500 i manifestanti fermati nelle proteste che si sono tenute ieri in 125 città in tutta la Russia a sostegno dell’oppositore Aleksei Navalny contro la corruzione nel Paese. Di fronte alla condanna internazionale, il Cremlino ha reagito accusando gli Stati Uniti di “interferenza”, dopo che la rappresentanza diplomatica americana a Mosca ha emesso ieri una nota di “allerta manifestazioni” con cui raccomandava ai cittadini statunitensi in Russia di evitare i cortei, elencando anche i luoghi dove erano stati convocati.

Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov ha anche sostenuto che alle “manifestazioni illegali” hanno preso parte “poche persone”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Russia: 3.500 persone fermate nelle proteste pro Navalny proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento