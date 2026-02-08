domenica, 8 Febbraio , 26

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento...

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio,...

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

(Adnkronos) - Il Washington Post ha annunciato le...

Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: “Nemici dell’Italia e degli italiani”

(Adnkronos) - "Migliaia e migliaia di italiani in...
russia,-arrestato-a-dubai-sospetto-attentatore-generale-alekseev
Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

DALL'ITALIA E DAL MONDORussia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Identificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir ‍Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione russa.  

Si tratterebbe dei cittadino russo, Lyubomir Korba, classe 1960, e sarebbe stato fermato a Dubai. “Con l’aiuto dei partner degli Emirati Arabi Uniti è stato fermato a Dubai e consegnato alla parte russa”, ha annunciato il Fsb, citato da SkyNews. Il generale, numero due dell’intelligence russa, era stato ferito a colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale nella parte nordoccidentale di Mosca. 

Oltre al presunto attentatore del generale russo sarebbe stato catturato anche un suo complice, un uomo. A darne notizia è la Tass, che cita il servizio di sicurezza russo Fsb. Un secondo complice, una donna, sarebbe invece fuggita in Ucraina, secondo la stessa fonte.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.