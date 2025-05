russia-cina,-putin:-con-xi-colloqui-amichevoli-e-produttivi

Annunciati piani per promozione commercio bilaterale entro il 2030

Mosca, 8 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato dei piani per promuovere significativamente il commercio bilaterale tra Russia e Cina entro il 2030, dopo i colloqui con il leader cinese Xi Jinping e la delegazione di Pechino arrivata a Mosca che – secondo il leader del Cremlino – si sono svolti in un’atmosfera calda e amichevole, risultando produttivi.A questo proposito Putin e Xi hanno adottato una dichiarazione congiunta sull’ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell’interazione strategica in una nuova era dopo il loro incontro al Cremlino, hanno riportato le agenzie russe.I colloqui tra Russia e Cina si sono svolti in un’atmosfera calorosa e amichevole e sono stati istruttivi e produttivi, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.”I nostri colloqui con il presidente cinese si sono svolti in un’atmosfera tradizionalmente calorosa, amichevole e costruttiva e sono stati molto istruttivi e produttivi”, ha dichiarato Putin al termine dei colloqui in formato allargato con Xi Jinping.