venerdì, 12 Dicembre , 25

Affitti brevi, banche e tassa sui mini pacchi: cosa cambia in Manovra

(Adnkronos) - Affitti brevi, dividendi e banche, ma...

INI Grottaferrata, la cerimonia delle lauree: nuovi professionisti della salute e assunzioni in diretta

(Adnkronos) - Una cerimonia che unisce il traguardo...

Ballando, Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti: la parola ‘proibita’

(Adnkronos) - Andrea Delogu scioglie ogni dubbio e...

Roma, domani incontro su incel e modelli di mascolinità

(Adnkronos) - Domani a Roma si terrà un...
russia:-condominio-danneggiato-da-attacco-con-droni-vicino-a-mosca
Russia: condominio danneggiato da attacco con droni vicino a Mosca

Russia: condominio danneggiato da attacco con droni vicino a Mosca

Video NewsRussia: condominio danneggiato da attacco con droni vicino a Mosca
Redazione-web
Di Redazione-web

Almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite

Mosca, 12 dic. (askanews) – Un condominio è stato danneggiato da un attacco notturno con un drone a Tver, a meno di 200 chilometri a nord-ovest di Mosca e a circa 45 km dalla residenza presidenziale statale della Russia, nel Parco Nazionale di Zavidovo. Almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore della regione, quattro delle quali sono state ricoverate in ospedale. Secondo il Ministero della Difesa russo, tre droni ucraini sono stati abbattuti sopra Tver durante la notte e 90 in tutta la Russia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.