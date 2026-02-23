martedì, 24 Febbraio , 26

Tachicardia, bocca secca e nausea: cos’è e come gestire l’ansia da palcoscenico

(Adnkronos) - Il battito cardiaco accelerato (tachicardia), tremori...

Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi

(Adnkronos) - Si sta diffondendo spesso la notizia...

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump

(Adnkronos) - Se Donald Trump decidesse di colpire...

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l’Europa

(Adnkronos) - La nuova architettura di sicurezza in...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORussia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito
russia,-esplode-ordigno-in-stazione-mosca:-ucciso-un-agente,-un-altro-ferito
Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Un’esplosione nei pressi della stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca ha ucciso un agente e ne ha ferito un altro, ora ricoverato in ospedale. A quanto riferito dal Ministero dell’Interno, un individuo non identificato si è avvicinato agli agenti a bordo di un’auto di pattuglia e ha fatto esplodere un ordigno esplosivo intorno alle 00:05 ora locale. Il sospettato si è dato alla fuga e sono in corso le ricerche. 

Previous article
Iran-Usa verso nuovi colloqui, dubbi a Washington su attacco: pressing su Trump
Next article
Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l’Europa

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tachicardia, bocca secca e nausea: cos’è e come gestire l’ansia da palcoscenico

(Adnkronos) - Il battito cardiaco accelerato (tachicardia), tremori e sensazione di freddo agli arti, sudorazione, bocca secca, difficoltà a parlare o a mantenere il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi

(Adnkronos) - Si sta diffondendo spesso la notizia di furti dalle carte contactless effettuati con un pos. I ladri 2.0 avvicinerebbero il dispositivo alle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump

(Adnkronos) - Se Donald Trump decidesse di colpire l'Iran con raid su larga scala, la risposta di Teheran potrebbe arrivare attraverso la sue rete...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l’Europa

(Adnkronos) - La nuova architettura di sicurezza in Europa parlerà ucraino. Dall'inizio dell'invasione su larga scala da parte della Russia, il 24 febbraio del...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.