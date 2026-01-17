sabato, 17 Gennaio , 26
Russia, figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo un incidente

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Grozny. Lo ha riferito Radio Free Europe. Il figlio diciottenne del dittatore ceceno è a capo dei servizi di sicurezza di Ramzan Kadyrov dal novembre 2023. Il canale Telegram dell’opposizione Niyso ha riferito che il traffico nella capitale cecena è stato limitato in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto Kadyrov. Il corteo si stava muovendo ad alta velocità prima di incontrare un ostacolo, causando un incidente e diversi feriti, ha riferito Niyso . 

Un’ambulanza aerea che trasportava il ferito Kadyrov è atterrata a Mosca all’1,10 ora di Mosca, ha riferito Rbc Ucraina, citando canali di monitoraggio e media russi. Riceverà cure mediche nella capitale russa, ha riferito una fonte anonima a Radio Free Europe. Poco dopo, un altro aereo è decollato da Grozny per Mosca: lo stesso aereo che Ramzan Kadyrov ha spesso utilizzato negli Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni, ha riferito Rbc Ucraina. 

 

