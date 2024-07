ROMA – Con l’accusa di spionaggio, il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, è stato condannato a sedici anni di carcere da un tribunale russo. Il suo è il primo caso di giornalista occidentale arrestato per spionaggio dopo la caduta dell’Urss. Il reporter, fermato il 29 marzo 2023 dai servizi di sicurezza russi, dovrà scontare la sua pena in una colonia penale di massima sicurezza. “Questa condanna vergognosa e fittizia arriva dopo che Evan ha trascorso 478 giorni in prigione, detenuto ingiustamente, lontano dalla sua famiglia e dai suoi amici, impossibilitato a riferire, tutto per aver svolto il suo lavoro di giornalista”, ha detto l’editore del Wall Street Journal, Almat Latour.

Secondo il quotidiano finanzario “le autorità russe non hanno prodotto prove pubbliche a sostegno delle loro accuse, che Gershkovich, il Journal e il governo degli Stati Uniti hanno negato con veemenza e ripetutamente. Un portavoce della corte ha detto che Gershkovich ‘non ha ammesso la colpevolezza’ durante l’udienza di venerdì”.

L’ACCUSA

Gershkovich è accusato di aver raccolto per conto della Cia informazioni sensibili su Uralvagonzavod, uno dei principali produttori di armi in Russia.

L’articolo Russia, il giornalista americano Evan Gershkovich condannato a sedici anni di carcere proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it