Russia lancia esercitazioni “Ocean-2024” anche nel Mediterraneo. Con oltre 400 navi da guerra

Operazioni nel Pacifico, nell’Artico, nel Caspio e nel Baltico

Roma, 10 set. (askanews) – Le forze navali russe hanno lanciato l’esercitazione strategica pianificata “Ocean-2024” negli oceani Pacifico e Artico, nel Mediterraneo, nel Mar Caspio e nel Mar Baltico, ha affermato il ministero della Difesa russo secondo le agenzie locali. Più di 400 navi da guerra, sottomarini e navi di supporto prenderanno parte all’esercitazione.

“Oggi, in conformità con il piano di addestramento delle forze armate russe, unità e formazioni delle forze navali stanno iniziando a partecipare all’esercitazione di comando e stato maggiore strategica ‘Ocean-2024’, che durerà fino al 16 settembre compreso”, ha affermato il ministero in una dichiarazione.

Saranno coinvolti oltre 120 aerei ed elicotteri dell’aviazione navale delle forze navali e aerospaziali, circa 7.000 unità di armi, equipaggiamento militare e speciale, nonché oltre 90.000 membri del personale, ha specificato il ministero.

“Gli obiettivi principali… sono testare la prontezza del personale di comando delle formazioni e delle unità della Marina russa a gestire gruppi di forze eterogenei nelle loro aree di responsabilità, risolvere compiti operativi non standard, utilizzare in modo completo armi ad alta precisione, armi avanzate e moderne ed equipaggiamento militare durante la parte pratica dell’esercitazione, nonché espandere l’interazione con le forze navali dei paesi partner nella risoluzione di compiti congiunti in mare”, ha affermato il ministero.

La prima fase dell’esercitazione si concentrerà sullo spiegamento di gruppi di forze in campi di addestramento al combattimento designati, mentre durante la seconda fase dell’esercitazione, padroneggeranno le operazioni di combattimento per distruggere oggetti strategici e forze del nemico simulato e per sbarcare truppe. “Gruppi operativi di corpi di comando militare e contingenti militari di stati partner stranieri della Russia sono stati invitati a partecipare all’esercitazione”, ha affermato il ministero.