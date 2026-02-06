russia,-l’attentato-al-nr-2-dei-servizi-segreti-a-mosca

venerdì, 6 Febbraio , 26

Colpito androne del condominio, Lavrov: opera ucraini contro colloqui

Mosca, 6 feb. (askanews) – È Vladimir Alekseyev, l’alto ufficiale dell’intelligence militare russa raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sparati da uno sconosciuto nel Nord Ovest di Mosca. In corso le indagini delle autorità russe sull’attentato contro il vice capo dell’intelligence militare GRU di Mosca, sanzionato in Occidente per il suo presunto ruolo negli attacchi informatici e per le accuse di aver organizzato l’attacco contro l’ex agente Sergei Skripal con il Novichok nel 2018 in Gran Bretagna.I residenti del condominio nel cui androne è stato colpito l’alto generale si dicono scioccati: “Quello che è successo è terribile, e ancora peggio è che sia successo all’ingresso del nostro palazzo. Stamattina sono uscita di casa e c’erano molti poliziotti armati”, ha raccontato una residente. “Fino a oggi non sapevo che aspetto avesse. E il fatto che viva nel nostro complesso residenziale è ancora più sorprendente”, ha affermato un altro vicino.Per Mosca l’attentato è opera dell’Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov definisce “l’atto terroristico” contro Alekseyev un tentativo di “ostacolare i colloqui sulla guerra tra i due paesi vicini”.Intanto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, riguardanti energia, i servizi finanziari e il commercio.

