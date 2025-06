russia:-pericoloso-intervento-usa-in-iran,-conseguenze-imprevedibili

“Sosteniamo accordo sul nucleare”

Mosca, 19 giu. (askanews) – La Russia ha messo in guardia Washington da qualsiasi “intervento militare” nel conflitto tra Iran e Israele, avvertendo di “conseguenze negative davvero imprevedibili”, commentando le dichiarazioni di Donald Trump che non ha escluso che gli Stati Uniti entrino in guerra.”Continueremo a sostenere gli obiettivi di un accordo sul programma nucleare iraniano, affidandosi al diritto internazionale, al principio della sicurezza uguale e indivisibile, nonché alla considerazione reciproca e sull’equilibrio degli interessi – ha detto Maria Zakharova, portavoce del minsitero degli Esteri russo – Vorremmo in particolare mettere in guardia Washington da qualsiasi intervento militare, che sarebbe una mossa estremamente pericolosa con conseguenze negative davvero imprevedibili”.