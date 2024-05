russia,-putin-ha-giurato-da-presidente-per-altri-sei-anni

“Attraverseremo con dignità periodo complesso e vinceremo”

Mosca, 7 mag. (askanews) – Ancora saldamente al comando, Vladimir Putin ha giurato per il suo quinto mandato non consecutivo da presidente della Federazione russa per altri sei anni. Insolitamente puntuale, alle 12 esatte, ora moscovita, Putin è entrato nel Salone di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino per la cerimonia di inaugurazione. Percorrendo il tappeto rosso verso il podio ha distribuito saluti e strette di mano.”Attraverseremo con dignità questo periodo difficile, di cambiamenti, e saremo ancora più forti: ha dichiarato Vladimir Putin, rivolgendosi ai cittadini russi.”La Russia non rifiuta il dialogo con i Paesi occidentali, siamo stati e saremo aperti a rafforzare le buone relazioni con tutti i Paesi che vedono nella Russia un partner affidabile e onesto”, ha dichiarato. “Il futuro della Russia lo decideremo noi e solo noi” concludendo con una frase che torna sempre più spesso nei suoi discorsi: “Assieme, vinceremo”.