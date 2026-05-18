Russia: Se Teheran farà concessioni sul nucleare noi favorevoli

Ma Iran ha tutto il diritto a sviluppare programma per scopi pacifici

Mosca, 18 mag. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che, sebbene l’Iran “abbia tutto il diritto di arricchire l’uranio”, Mosca accoglie con favore qualsiasi concessione che Teheran faccia “volontariamente” sulla limitazione di alcuni aspetti del suo programma nucleare. “Non stiamo cercando di interferire in questo processo negoziale”, ha dichiarato Lavrov durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri della Guinea Equatoriale a Mosca.