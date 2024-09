Russia, tornano a casa i soldati russi catturati a Kursk

Nello scambio con Ucraina coinvolti 206 militari (103 per parte)

Roma, 14 set. (askanews) – In un video diffuso dal ministero della Difesa russo, ci sarebbero alcuni suoi soldati che ritornano in Russia nell’ambito dell’ultimo scambio di prigionieri con l’Ucraina, effettuato con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. La Russia ha annunciato in precedenza di aver effettuato uno scambio con l’Ucraina di 206 prigionieri di entrambe le parti, che coinvolge soldati russi catturati durante l’offensiva ucraina nella regione di confine di Kursk. Le autorità ucraine, da parte loro, hanno confermato lo scambio con la Russia di 103 prigionieri per parte. I militari rilasciati hanno partecipato “alla difesa della città di Mariupol – 69 persone, compresi i difensori di Azovstal (31 persone) – e delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv e Kiev contro gli occupanti russi”, ha confermato il quartier generale del coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Tra di loro c’erano due guardie della centrale nucleare di Chernobyl, ha aggiunto. La sede di coordinamento ha ringraziato inoltre gli Emirati Arabi Uniti “per il loro aiuto nell’organizzazione del prossimo scambio”.