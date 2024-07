russia,-treno-passeggeri-si-scontra-con-un-camion:-oltre-100-feriti

Governatore della regione di Volgograd: a un incrocio non sorvegliato

Roma, 29 lug. (askanews) – Un treno passeggeri è deragliato in seguito a una collisione con un camion a un passaggio a livello nel Sud della Russia: oltre cento i feriti, secondo i dati diffusi dal Ministero russo per le emergenze.Sul treno, in viaggio tra le città di Kazan e Adler c’erano circa 800 passeggeri, quando si è scontrato con il camion a un “incrocio non sorvegliato”, ha dichiarato il governatore della regione meridionale di Volgograd, Andrei Bocharov.Nelle immagini, i soccorsi sul luogo dell’incidente, si vedono alcune carrozze che si sono rovesciate uscendo dai binari.”Nove carrozze sono deragliate. Sette si sono ribaltate”, ha dichiarato il Ministero per le situazioni d’emergenza. Circa 30 persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui 15 bambini, 22 ambulanze sono state inviate sul posto. Il Comitato investigativo del Paese ha dichiarato di aver avviato un’indagine sull’incidente. Le Ferrovie russe, l’operatore statale, hanno incolpato l’autista del camion per l’incidente, sostenendo che il macchinista del treno ha azionato i freni d’ emergenza, ma non è stato possibile evitare la collisione a causa della breve distanza.