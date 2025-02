Russia-Ucraina, Trump chiama Putin e Zelensky: “Avviare immediatamente i negoziati di pace”

ROMA – Vladimir Putin ha invitato Donald Trump a Mosca: lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, dopo un colloquio telefonico tra i due presidenti che sarebbe durato un’ora e mezza. Citato dall’agenzia di stampa Novosti e da altri media russi, Peskov si è soffermato sui contenuti della conversazione.

In primo piano ci sarebbero state le prospettive di risoluzione del conflitto armato in corso in Ucraina. “Trump si è espresso a favore di una rapida cessazione delle ostilità e di una soluzione pacifica del problema” ha riferito Peskov.

“Putin, da parte sua, ha sottolineato la necessità di eliminare le cause profonde del conflitto e ha concordato con Trump sul fatto che una soluzione duratura può essere raggiunta attraverso negoziati di pace”.

I TEMI DEL COLLOQUIO

Durante il colloquio, sempre secondo il portavoce del Cremlino, sono stati toccati anche i temi della situazione in Medio Oriente, del “programma nucleare” dell’Iran e delle relazioni tra Stati Uniti e Russia, sia sul piano economico che su quello di possibili “scambi di cittadini” detenuti.

IL POST DI TRUMP

Vladimir Putin e Donald Trump hanno concordato di avviare “immediatamente” negoziati per porre fine al conflitto armato in Ucraina: lo ha riferito il presidente americano, con un messaggio sulla piattaforma Truth Social. Il post è stato pubblicato dopo un colloquio telefonico tra i due capi di Stato, durato circa un’ora e mezza. Trump ha aggiunto: “Inizieremo chiamando il presidente Zelensky dell’Ucraina per informarlo della conversazione, cosa che farò proprio adesso”.

IL COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE ZELENSKY

“Ho avuto una lunga e dettagliata conversazione con il Presidente Trump- ha confermato il presidente ucraino-. Apprezzo il suo genuino interesse per le nostre opportunità condivise e per come possiamo realizzare insieme una vera pace. Abbiamo discusso di molti aspetti, diplomatici, militari ed economici, e il presidente Trump mi ha informato di ciò che Putin gli ha detto. Crediamo che la forza dell’America, insieme all’Ucraina e a tutti i nostri partner, sia sufficiente a spingere la Russia verso la pace”.

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together.

We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what…

