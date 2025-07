Russia – Ucraina, Zelensky annuncia nuovi colloqui di pace per mercoledì

ROMA – Russia e Ucraina terranno nuovi colloqui di pace mercoledì 23 luglio. A riferirlo in un video pubblicato sui social è il presidente Volodymyr Zelensky. Inizialmente, fonti russe avevano parlato, invece, di giovedì 24.

“Ho discusso con Rustem Umerov (il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino, ndr) della preparazione di uno scambio e di un nuovo incontro in Turchia con la parte russa”, ha spiegato nella clip. E aggiunto: “Umerov ha detto che l’incontro è previsto per mercoledì”

All day today, efforts have been underway to eliminate the consequences of the Russian strike on our cities and communities. Various regions – from Kharkiv and Sumy to Ivano-Frankivsk. There was a massive attack on Kyiv. A significant number of “shaheds” and missiles were shot… pic.twitter.com/RpDhSjBIIS

