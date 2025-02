Russia-Ucraina, Zelensky: “No ad accordi alle nostre spalle. Trump incontri prima me”

ROMA – “L’Ucraina non accetterà mai accordi fatti alle nostre spalle senza il nostro coinvolgimento. E la stessa regola dovrebbe applicarsi a tutta l’Europa. Nessuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina. Nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa”. Così il presidente Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Se veniamo esclusi dai negoziati sul nostro futuro, allora perderemo”, ha aggiunto.

“Caro Zelensky, l’Europa è al tuo fianco per una pace giusta e duratura, con forti garanzie di sicurezza. Continueremo a fornire un supporto continuo e stabile all’Ucraina. E accelerare i lavori per la vostra adesione all’UE”, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen.

Dear @ZelenskyyUa, Europe stands with you for a just and lasting peace, with strong security guarantees.

We will keep providing continued and stable support to Ukraine.

And speed up work on your EU accession.

Joint read-out with @eucopresident ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2025