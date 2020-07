Russo, ex arbitro: “Giusto non fischiare il rigore, Candreva è girato di schiena”

L’ex arbitro di Serie A Carmine Russo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare gli episodi più dubbi di Inter-Napoli ed il mancato rigore per gli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Mi sento di condividere le scelte di Valeri nei due episodi contestati dal Napoli: fallo di mani di Candreva e il contatto tra Maksimovic e Barella. Candreva va a contrastare Insigne girato di schiena e col braccio attaccato, nel secondo episodio mi sembra troppo lieve il contatto per dare rigore”.

Russo, ex arbitro: “Giusto non fischiare rigore”

“Al Napoli qualche rigore manca, ma di certo non erano quelli di ieri. Agli azzurri manca sicuramente quello con Lecce e Atalanta. Pochi rigori dati al Napoli? E’ un dato statistico che deve essere preso così com’è. In alcune circostanze è stato semplicemente sfortunato”.

Quella di ieri sera è stata la 148esima sfida in Serie A tra Inter e Napoli, l’edizione numero 74 in casa nerazzurra. Questo il bilancio dei precedenti a San Siro dopo quest’ultimo 2-0: 48 vittorie Inter, 17 pareggi e 9 successi azzurri.

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Inter in Serie A:

30 aprile 2017 – Inter vs Napoli 0-1

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l’Inter in Serie A:

11 marzo 2018 – Inter vs Napoli 0-0.

