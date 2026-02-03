Rutte è giunto a Kiev, a poche ore da altro massiccio attacco russo

martedì, 3 Febbraio , 26

Con Zelensky ha deposto delle candele nella piazza centrale

Kiev, 3 feb. (askanews) – Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev, poche ore dopo un altro massiccio attacco russo che ha lasciato alcune zone della capitale senza riscaldamento a causa di temperature gelide da record e all’indomani dello scadere della tregua richiesta dal capo di stato Usa Donald Trump.Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno deposto delle candele nella piazza centrale di Kiev, davanti a un monumento improvvisato in memoria dei soldati ucraini uccisi dall’inizio dell’invasione russa.

