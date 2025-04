Rutte: Gli Usa via dalla Nato? “Non è nella loro agenda”

“Sono molto preoccupato per la Cina”

Bruxelles, 4 apr. (askanews) – Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha ribadito che gli Stati Uniti rimarranno all’interno dell’Alleanza atlantica. “Si orienteranno di più verso l’Asia, quindi nel tempo ciò potrebbe significare che dovranno riequilibrare ciò che stanno facendo qui e in altri teatri, ma ora c’è e rimarrà in Europa una presenza nucleare e anche convenzionale degli Stati Uniti”, ha detto in un’intervista con l’Afp a margine di una riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza a Bruxelles.Rutte ha parlato poi di due minacce: la Russia e la Cina. “Il problema è che con quella presenza e quel sottoinvestimento da parte europea, in tre o cinque anni non potremo difenderci dai russi, ed è per questo che dobbiamo spendere di più”, ha detto a proposito di Mosca. E poi Pechino: “Sono molto preoccupato per la Cina. Se me lo chiedete personalmente, direi che c’è anche una minaccia. So che il linguaggio della Nato è un po’ più cauto, ma la Cina con gli immensi investimenti che sta facendo nell’esercito – più navi della Marina di quelle degli Stati Uniti, mille testate nucleari – sta davvero aumentando”.