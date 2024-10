Rutte è il nuovo segretario generale della Nato: “L’Alleanza è più forte”

Cambio di vertice nel quartier generale di Bruxelles Roma, 1 ott. (askanews) – “La Nato è più grande, è più forte, è più unita”: con queste parole Mark Rutte, nuovo segretario generale dell’Alleanza Atlantica, ha salutato i giornalisti durante la cerimonia di passaggio di consegne del nuovo segretario generale della Nato alla presenza di Jens Stoltenberg, nel quartier generale di Bruxelles. “È un grande piacere dare il benvenuto al nuovo Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Mark è un amico, un grande collega. Abbiamo lavorato insieme per molti anni, e lui conosce bene la Nato, ed è molto conosciuto in tutta l’Alleanza. Ha il background perfetto per diventare un grande segretario generale”. Con queste parole Jens Stoltenberg ha lasciato il timone dell’Alleanza Atlantica a Mark Rutte, da oggi nuovo segretario generale Nato, durante la cerimonia di passaggio di consegne nel quartier generale a Bruxelles.

“Per me è ora il tempo di lasciare”, ha aggiunto Stoltenberg. “Mark è stato primo ministro per 14 anni, ha guidato quattro diversi governi di coalizione, quindi sa come scendere a compromessi, creare consenso. E queste sono abilità che sono molto apprezzate qui alla Nato. Quindi, la Nato è in buone mani con te al timone. E rende anche più facile per me lasciare, sapendo che tu prenderai il timone”.

“La Nato è cambiata – ha concluso Stoltenberg – la nostra famiglia si è allargata, è più grande. La lascio in mani sicure. Mark, benvenuto alla Nato”.

