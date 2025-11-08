sabato, 8 Novembre , 25

Rutte: la Nato darà maggiore rilievo alle proprie capacità nucleari
Rutte: la Nato darà maggiore rilievo alle proprie capacità nucleari

Rutte: la Nato darà maggiore rilievo alle proprie capacità nucleari

Roma, 8 nov. (askanews) – La Nato intende dare maggiore rilievo alle proprie capacità nucleari in futuro, con l’obiettivo di rafforzare la deterrenza nei confronti dei potenziali avversari. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, in un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag.

“È importante comunicare di più con le nostre società in merito alla deterrenza nucleare, per garantire che comprendano come essa contribuisca alla nostra sicurezza collettiva”, ha affermato Rutte, sottolineando la necessità di un dibattito pubblico più trasparente sul ruolo dell’arsenale atomico nel mantenimento della pace.

Il segretario generale ha accusato la Russia di utilizzare una “retorica nucleare pericolosa e irresponsabile”, ma ha aggiunto che “non c’è motivo di panico, perché la Nato dispone di un potente sistema di deterrenza nucleare che serve a preservare la pace”.

