rutte-(nato):-alleati-discutono-su-modo-migliore-per-riaprire-hormuz

“Indebolire capacità missilistiche balistiche e nucleari dell’Iran”

Roma, 18 mar. (askanews) – Gli alleati della Nato stanno lavorando insieme per trovare il modo migliore per riaprire alla navigazione lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, durante una conferenza stampa con il ministro della Difesa della Norvegia, Tore O. Sandvik, e il ministro degli Esteri della Norvegia, Espen Barth Eide.”Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, sono stato in contatto con molti alleati. Siamo tutti d’accordo, ovviamente, sul fatto che lo Stretto debba essere riaperto, e so che gli alleati stanno lavorando insieme per discutere su come farlo, su quale sia il modo migliore per farlo. Stanno lavorando collettivamente per trovare una soluzione”.”Per quanto riguarda l’Iran e il rischio che si doti di capacità nucleari o missilistiche balistiche – ha aggiunto Rutte – come Nato abbiamo sempre affermato collettivamente che ciò non può accadere, quindi è fondamentale che le sue capacità missilistiche balistiche e nucleari vengano gravemente indebolite”.