Ryanair apre 16 nuove rotte su Roma per la stagione 2023

1 nuovo aeromobile (15 totali) ed oltre 50 nuovi occupati a Roma

Roma, 12 gen. (askanews) – Ryanair ha annunciato il piano operativo per l’estate 2023 da/per le sue 2 basi di Roma (Ciampino e Fiumicino) con 16 nuove rotte verso destinazioni al sole come Alicante, Faro, Palma e Rabat e località per city break come Cork, Liverpool e Vilnius. Complessivamente, secondo quanto riporta un comunicato, Ryanair opererà oltre 1.000 voli settimanali da/per Roma nell’estate 2023 (+10% di crescita rispetto alla Stagione 2019), rivendicando un contributo alla crescita del turismo inbound e dell’occupazione.

Una crescita sostenuta dall’investimento del vettore di 1,5 miliardi di dollari negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, si legge, con 15 aeromobili basati, supportando oltre 550 posti di lavoro nell’ indotto, per piloti, personale di cabina ed ingegneri.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 su Roma includerà 15 aeromobili basati (inclusi 2 B737 “Gamechangers” a Ciampino) Investimento di 1,5 miliardi di dollari nei 2 aeroporti di Roma 16 nuove rotte incluse Alicante, Cork, East Midlands, Palma, Rabat & Skiathos (81 rotte totali) e l’aumento frequenze su 16 rotte verso Austria, Francia, Estonia, Grecia, Ungheria, Spagna, Malta, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

Inoltre il piano prevede oltre 7.500 posti di lavoro nell’indotto, inclusi oltre 550 diretti per piloti, personale di cabina ed ingegneri. Al fine di far crescere il turismo in Italia nel 2023, Ryanair chiede ancora al nuovo presidente del Consiglio e al suo governo di abolire l’addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair di offrire ancora più crescita, turismo e posti di lavoro in Italia nel 2023.

“In qualità di compagnia no. 1 in l’Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da Roma per l’estate 2023, con 16 rotte verso Alicante, Faro, Palma e Vilnius offrendo ai cittadini/visitatori di Roma ancora più scelta per fantastiche vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa”, ha dichiarato Michael O’Leary, che ha previsto una conferenza stampa di presentazione nella Capitale. “Con 15 aeromobili basati a Roma per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari, che supportano oltre 550 posti di lavoro altamente retribuiti, Ryanair continua a supportare il turismo, i posti di lavoro e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”.

