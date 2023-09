Ryder Cup, parte la sfida delle sfide tra Team Europa e Team Usa

Alle 7.35 il via dalla buca 1 del Marco Simone Golf e Country Club

Roma, 29 set. (askanews) – Alle 7.35 in punto gli occhi di milioni di sportivi, davanti a uno schermo della Tv, e di almeno 50 mila appassionati di golf, presenti sulle tribune, saranno concentrati sulla buca 1 del Marco Simone Golf e Country Club dove scatterà ufficialmente la 44ma edizione della Ryder Cup, la sfida tra il Team Europa e Stati Uniti.

Ad aprire le danze per la prima giornata di gara con i foursome saranno Scottie Scheffler e Sam Burns (Usa) contro Jon Rahm e Tyrrell Hatton (Europa).

Alle 7.50 sarà il turno di Max Homa e Brian Harman (Usa) contro Victor Hovland e Ludvig Alberg (Europa).

Alle 8.05 partiranno, sempre dalla buca 1, Rickie Fowler e Collin Morikawa(Usa) contro Shane Lowry e Sepp Straka (Europa).

Alle 8.20 chiuderanno le partenze Xander Schauffele e Patrick Cantlay (Usa) contro Rory McIlroy e Tommy Fleetwood (Europa).

La formula di gioco è il foursome: ogni squadra di due giocatori gioca una palla per buca, a turno, finché ogni buca non è stata completata. I giocatori si alternano al colpo dal tee, uno andando per primo al tee delle buche pari, e l’altro per primo al tee delle buche dispari. La squadra con il punteggio più basso vince la buca. Se il punteggio è pari, la buca finisce in pareggio.

Nel pomeriggio si giocherà con la formula del fourball. Ogni componente delle squadre di due golfisti gioca la sua palla, cosicché verranno giocate quattro palle a ogni buca. Ogni squadra considera il più basso tra i punteggi su ogni buca e la squadra il cui giocatore ha il punteggio più basso vince la buca. Se i due punteggi più bassi sono pari, la buca finisce in pareggio.

Domenica invece si giocheranno i singoli. Ogni incontro vede affrontarsi due giocatori, uno per squadra. Chi totalizza il punteggio più basso a una buca vince quella buca. Se il punteggio è pari, la buca finisce in pareggio.

I tre giorni dell’evento sono composti da 28 incontri totali, ognuno dei quali vale un punto. Non ci sono buche spareggio negli incontri della Ryder Cup. Se le due squadre dovessero essere in parità alla fine delle 18 buche, ognuna di esse guadagna mezzo (½) punto.

Per vincere la Ryder Cup, le squadre devono accumulare 14 ½ punti sui 28 totali. In caso di un pareggio per 14 a 14, la squadra che ha vinto la Ryder Cup precedente conserva il possesso del trofeo.