Ryder Cup, si aprono le porte del Marco Simone Golf Country Club

Alle 15.30 si inaugura il Media Centre con i due capitani Donald e Johnson

Roma, 25 set. (askanews) – Parte oggi ufficialmente la settimana della Ryder Cup, la sfida di golf tra Europa e Stati Uniti, per la prima volta in Italia, nella storia quasi centenaria della competizione, in programma al Marco Simone Golf e Country Club di Roma. Un viaggio lungo 2.846 giorni, da quel 14 dicembre 2015, quando, grazie all’impegno e all’intuizione del Presidente della Federgolf, Franco Chimenti, l’Italia conquistò il diritto di ospitare la Ryder Cup.

Oggi arriveranno nella Capitale le due squadre, il Team Europe, guidato dal capitano inglese Luke Donald, e il Team Usa di Zach Johnson. Alle 15.30 verrà inaugurato il Media Centre del Marco Simone con la prima conferenza stampa dei due capitani.

A guidare a Roma il Team Europe sarà appunto Donald, capitano non giocatore proprio come i cinque vicecapitani: gli italiani Francesco ed Edoardo Molinari, il danese Thomas Bjorn, il belga Nicolas Colsaerts e lo spagnolo Josè Maria Olazabal. Questi invece i protagonisti in campo: Rory McIlroy (Irlanda del Nord), Jon Rahm (Spagna), Robert MacIntyre (Scozia), Viktor Hovland (Norvegia), Tyrrell Hatton (Inghilterra), Matt Fitzpatrick (Inghilterra). A questi giocatori, che si sono qualificati automaticamente, si aggiungono le sei wild card; Shane Lowry (Irlanda), Tommy Fleetwood (Inghilterra), Justin Rose (Inghilterra), Sepp Straka (Austria), Nicolai Hojgaard (Danimarca), Ludvig Aberg (Svezia).

Il Team Usa – Zach Johnson è il capitano del Team Usa. I vicecapitani sono: Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples e Stewart Cink. Nel roster a stelle e strisce ecco; Scottie Scheffler (numero 1 mondiale), Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele. Johnson ha assegnato le wild card a Brooks Koepka, Jordan Spieth, Justin Thomas, Collin Morikawa, Sam Burns e Rickie Fowler.

Sempre oggi, ma nell’anfiteatro romano di Sutri, si terrà la cerimonia di apertura della Junior Ryder Cup. Nel team Europe Under 18 (composto, così come quello statunitense, da 6 ragazzi e altrettante ragazze) ci saranno anche due azzurri: la romana Francesca Fiorellini, reduce dall’impresa in Spagna nella Junior Solheim Cup, e il milanese Giovanni Binaghi. La Junior Ryder Cup si giocherà dal 26 al 28 settembre. I primi due giorni di gara andranno in scena al Golf Nazionale di Sutri. Mentre l’ultimo al Marco Simone Golf e Country Club.