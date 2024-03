S.Siro, Sala:con buon progetto recupero interesse club credo ci sia

Dobbiamo solo accelerare per metterli in condizione di decidere

Milano, 4 mar. (askanews) -m”Io credo che, al di là di alcune dichiarazioni che a volte sembrano mostrare un non interesse eccessivo per San Siro, penso che se noi fossimo in grado di proporre un buon progetto, con un buon restyling, non costosissimo credo che a loro interessi”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dell’eventuale ristrutturazione dello stadio di San Siro a valle di un accordo con Inter e Milan che preveda di cedere ai club la proprietà dell’impianto.

“Dobbiamo solo accelerare e poi mettere le squadre in condizione di decidere. Credo che anche per i milanesi bisogna uscire da questa storia infinita. In più c’è il problema dei conti del Comune e di responsabilità dei conti del Comune: se sapessi ufficialmente che alle squadre non interessa, io non posso rimanere con San Siro così, devo cercare una sistemazione per il futuro, una vendita, se no depaupero il patrimonio anche con responsabilità personali che non voglio prendermi” ha continuato a margine di un convegno all’università Bocconi.

La settimana scorsa, ha ricordato, “abbiamo incontrato Webuild per verificare la loro disponibilità e anche la possibilità di fare in tre mesi questa analisi sulla situazione attuale dello stadio e sull’ipotesi di lavori che non fermi le partite o le fermi in maniera minimale. In settimana intendo incontrare Webuild e le squadre per fare il punto con loro” ha concluso.