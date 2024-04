S.Siro,Fi:per progetto riqualificazione più veloce coinvolgere Arco

In modo da rispettare consegna a giugno come auspicato da sindaco

Milano, 4 apr. (askanews) – “Bene che Milan e Inter abbiano finalmente dato a WeBuild indicazioni sulle necessità indispensabili per decidere se riqualificare lo stadio di San Siro. Auspico che per la stesura del progetto esecutivo venga coinvolto l’architetto Fenyves e Arco Associati che sono già molto avanti con lo studio presentato alla città lo scorso 31 gennaio e che ha permesso di far tornare le squadre a dialogare con il Comune di Milano”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Milano, Alessandro De Chirico, a proposito dell’ipotesi di riqualificazione dello stadio Meazza di San Siro.

“La partecipazione dell’architetto Fenyves e di Arco Associati garantirebbe di accorciare di molto i tempi e, come auspicato dal sindaco Sala, di rispettare la consegna del progetto entro giugno. Ci sarebbero conseguenti vantaggi per ciascuno degli attori coinvolti, compresi i residenti. Approfondiremo tutti i temi legati alla riqualificazione del Meazza il 9 aprile nel corso di un’assemblea pubblica a Chiaravalle dove con l’architetto Fenyves presenteremo ciò che è stato fatto per scongiurare che le squadre vadano via da Milano e che abbandonino all’oblio il quasi centenario stadio” ha aggiunto.