saar:-contro-israele-una-campagna-di-pressione-internazionale-distorta

Il ministro accusa: questa alimenta l’ondata di antisemitismo

Milano, 29 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri israeliano respinge quella che definisce una “campagna distorta” di pressione internazionale per un cessate il fuoco nella guerra di Gaza e il riconoscimento di uno Stato palestinese. Gideon Saar ha dichiarato ai giornalisti che porre fine al conflitto da parte di Israele mentre Hamas è ancora al potere a Gaza e tiene in ostaggio gli abitanti sarebbe una “tragedia sia per gli israeliani che per i palestinesi”. “Non accadrà, non importa quanta pressione venga esercitata su Israele”, ha affermato.