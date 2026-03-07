sabato, 7 Marzo , 26

Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno e sfoggia l’anello di fidanzamento da un milione di dollari
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno e sfoggia l’anello di fidanzamento da un milione di dollari

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka ha ormai abituato il pubblico a grandi giocate. E soprattutto, sa come far parlare di sé. La numero uno del ranking mondiale ha debuttato nel Wta 1000 di Indian Wells battendo senza troppa fatica Himeno Sakatsume con il punteggio di 6-4 6-2. Con una particolarità: la bielorussa ha giocato il suo match d’esordio nel torneo con un anello da 12 carati in bella vista. Un regalo ricevuto pochi giorni fa dal suo compagno e futuro marito Georgios Frangulis, che proprio in California le ha chiesto di sposarlo con un anello del valore stimato di un milione di dollari. Insomma, non malissimo.  

La fuoriclasse bielorussa ha parlato del regalo in conferenza stampa: “È molto comodo. Abbiamo controllato due volte che non ci fosse alcun rischio di perdere il diamante, quindi mi sentivo abbastanza tranquilla a indossarlo”. Poi, la battuta: “È anche molto brillante. Spero che la mia avversaria si distragga guardandolo”.  

 

