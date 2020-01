Sabatini: “Ancelotti sarebbe stato più utile di Gattuso adesso, ma De Laurentiis…”

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua sul momento del Napoli di Gennaro Gattuso. Nella giornata di oggi c’è stato l’annuncio ufficiale di Rrahmani, ma arriverà soltanto a giugno: come uscire adesso dalla crisi? Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

“Rrahmani è un buon giocatore anche se io preferisco Kumbulla, ma il fatto che lo comunichi oggi è ininfluente rispetto alla situazione che sta vivendo il Napoli. La situazione del Napoli si è deteriorata da quando De Laurentiis

ha rilasciato l’intervista su Callejon, Mertens e la Cina: da lì è nata una escalation in negativo, non esiste in nessuna società mettere in mezzo 25 avvocati, ci rimettono i tifosi. L’unico che non c’entrava nulla fra presidente e calciatori era l’allenatore, invece è stato esonerato: Carlo Ancelotti con il suo carisma poteva risolvere la situazione più facilmente di un istintivo come Gattuso“.

Lazio ed Inter, il confronto di Sabatini

“Negli undici titolari la Lazio forse vale più dell’Inter, ma a livello di rosa l’Inter è superiore. C’è un giocatore che può spostare gli equilibri ed è Christian Eriksen, che può diventare ciò che è stato Sneijder dieci anni fa. Il miglioramento per l’Inter c’è rispetto all’anno scorso, anche grazie al mercato. Conte merita gli applausi ma anche se gli arriva qualche critica è normale, anche Gesù non aveva il consenso di tutti.

Di irrecuperabile non c’è nulla, lo ha dimostrato la Lazio. Se nello scontro diretto con la Juventus la Roma avesse avuto più fortuna, adesso ci sarebbero quattro squadre in lotta per lo scudetto”.

