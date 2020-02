Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Quanto vale Riccardo Orsolini? Walter Sabatini, dirigente del Bologna, non ha dubbi: per il numero 7 dei rossoblù, autore di 7 gol sin qui, servono almeno 70 milioni di euro! E’ questa la cifra fissata dal dirigente. Sabatini è intervenuto ai microfoni di E Tv e ha fatto il punto sulla stagione del Bologna. Tra le altre cose, ha parlato anche dei movimenti di mercato…

L'articolo Sabatini avvisa la Juve: "Orsolini è nostro, se lo vogliono il prezzo è molto alto"

