Sabatini: “In zona gol nessuno è concreto quanto Mertens. Vedrei bene De Zerbi a Napoli”

Nel corso di Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, che ha parlato della situazione in casa Napoli e del possibile approdo di De Zerbi sulla panchina azzurri. Di seguito le sue parole.

Sabatini su De Zerbi al Napoli

“Il Napoli sta giovando del ritorno di Mertens in attacco gli azzurri possono contare su tanti calciatori bravi, ma in zona gol nessuno è concreto quanto Mertens. È un allenatore che mi piace molto lo vedrei molto bene a Napoli. De Zerbi ha bisogno di una piazza che lo stimoli continuamente e che non lo coccoli sempre come succede al Sassuolo”.

Su in Lazio-Torino:

“La Lega non poteva fare altro, altrimenti ci sarebbero state altre polemiche dopo Juve-Napoli. Vediamo che cosa deciderà la giustizia sportiva”.

Su Pirlo e la Juve:

“Il problema, però, non è stato esonerare Sarri, ma mandare via Allegri. Nonostante la vittoria dello scudetto, Sarri col mondo Juve non c’entrava nulla”.

