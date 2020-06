Sabatini: “Lozano beneficiato dalla ritrovata armonia dello spogliatoio. VAR? Non è il tribunale dei tifosi”

Il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto il punto della situazione sulle vicende più calde in casa Napoli, dal momento della ripresa del campionato.

Le parole di Sabatini su Napoli e VAR

Di seguito le sue parole: “Se non riesci a rivenderlo, allora Lozano lo devi confermare. Quest’anno si è perso ma è uno dei tanti ad aver beneficiato dell’armonia ritrovata all’interno dello spogliatoio, grazie a Gattuso. VAR? Non è il tribunale dei tifosi e va sfruttato il più possibile. Facciamo in modo che si sfrutti a pieno, utilizzandolo con buon senso, saggezza e obiettività. Questa paura della tecnologia la trovo abbastanza sciocca e con il Var, in Italia ma non solo, si gioca molto su questo errore “chiaro ed evidente”.”

