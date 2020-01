Sabatini su Lozano: “Giocatore valido che mi piace tanto, forse non si è capito ancora il ruolo”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Sportiva per parlare dell’attaccante del Napoli Hirving Lozano, che fino ad ora ha deluso le aspettative.

LE PAROLE

“A me piace, è stato pagato tanto e ha avuto qualche occasione che non ha sfruttato al meglio. È un giocatore valido, ma forse non si è ancora capito in che ruolo va fatto giocare”.

