Sabato 28 settembre a Milano c’è BiM Fest, il festival di Bicocca

Laboratori, talk, performance e concerti gratuiti per adulti e bimbi

Milano, 24 set. (askanews) – Sabato 28 settembre, dalle 11 del mattino all’1 di notte, a Milano va in scena la seconda edizione di “BiM Fest, il festival di Bicocca”, una giornata di iniziative gratuite rivolte ad adulti e bambini, tra laboratori, talk, performance artistiche, concerti, dj set e tanto altro. L’evento, che si svolge negli spazi dello storico edificio monumentale tra via Polvani e via Temolo oggetto di un importante progetto di trasformazione urbana, è parte del palinsesto della “Milano Green Week”, manifestazione promossa dal Comune di Milano dedicata a temi ambientali e alla cura del verde con eventi diffusi in città che promuovono buone pratiche per il benessere dell’ambiente e dei cittadini.

Per l’occasione, il “BiM Fest” proporrà numerose iniziative a tema green, tra cui il progetto “Botanica Temporanea”, il laboratorio di sperimentazione di ricerca scientifica, arte e botanica aperto a tutti nelle due grandi aiuole di BiM Garden, promosso da BiM e Università Bicocca, curato da Antonio Perazzi con il contributo artistico di Patrick Tuttofuoco. I curatori lo presenteranno con un talk con diversi ospiti sulle buone pratiche di rinverdimento urbano: “Botanica Temporanea, un modello scalabile in tutte le aree metropolitane” e contestualmente sarà presentata la seconda issue del magazine del progetto.

Sabato 28 settembre, il BiM Fest porterà nel cuore dello storico quartiere Bicocca anche attività legate al mondo del fitness, con sessioni di vinyasa yoga, pilates e functional training, oltre che ricreative, con tornei di scacchi, sessioni di gioco libero (ping – pong, calcio balilla, bocce, tiro al bersaglio, bowling, freccette) e giri in bicicletta alla scoperta del Parco Nord. Non mancheranno gli appuntamenti legati all’arte con SPECIFIC e C41: un’installazione multimediale in occasione del secondo ciclo di Straordinari, il programma trimestrale di residenze d’artista a cura di SPECIFIC e nuovi scatti, presentati da un talk dello stesso artista, della mostra Piero Percoco Solo Show. The Rainbow Over Milan, curata da C41, esposta in Gallery, spazio espositivo e sperimentale dedicato alla cultura visiva contemporanea.

A partire dalle 19 la musica sarà la vera protagonista del BiM Garden, grazie alla collaborazione con Radio Raheem, editore e media indipendente nato a Milano nel 2017: ad aprire la serata la band marchigiana F4. Dalle 22 sul palco di BiM salirà la cantautrice Marta Del Grandi e a seguire il DJ set back-to-back di Andrewww e Sgio Sgia.