Sabato di proteste in Europa contro le mascherine

AGI – Il nemico è la mascherina, a Berlino come a Londra e Parigi. In migliaia sono scesi per le strade delle capitali europee per protestare contro i provvedimenti anti-Covid. Nonostante il bilancio globale delle vittime della pandemia del nuovo coronavirus abbia superato gli oltre 838 mila.

A Berlino i manifestanti sono stati 38 mila. Di questi, trecento sono stati fermati dopo uno scontro con gli agenti davanti all’ambasciata russa.

A Londra, un migliaio di manifestanti si è radunato in Trafalgar Square, mentre a Zurigo oltre mille hanno chiesto alla polizia “un ritorno alla libertà”.

A Parigi,

