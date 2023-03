Sabato su La7 torna “Belli dentro Belli fuori”

Prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore.

Roma, 8 mar. (askanews) – Sabato 11 marzo alle ore 11.00 circa su La7 torna in onda “Belli dentro Belli fuori” il programma di salute e benessere condotto da Alessia Ventura e dalla prestigiosa firma del Corriere della Sera Margherita De Bac.

Tanti gli esponenti illustri della medicina che ogni sabato si accomoderanno nell’elegante salotto del benessere con vista sulla Capitale ad iniziare dalla professoressa Laura Di Rienzo – docente di nutrizione clinica dell’Università di Roma Tor Vergata -con la quale si affronterà un tema molto dibattuto in questi giorni: alla luce della decisione della Commissione Europea di appoggiare la scelta dell’Irlanda di equiparare l’alcol al fumo di sigaretta, le chiederemo se il vino fa bene oppure no.

A seguire si parlerà di sport e benessere: gli italiani sostengono i grandi campioni, seguono lo sport a livello agonistico ma sono tra i più sedentari al mondo…Insieme al Dott. Donato Vassalli medico della nazionale italiana di rugby e reumatologo si cercherà di dare una spiegazione a questo fenomeno e capiremo come vincere la pigrizia con consigli pratici. Interessante anche il focus sulla colazione per iniziare al meglio la giornata e sulle proprietà delle acqua minerali: ad esempio cos’è il residuo fisso?

Ad arricchire il programma la presenza della Professoressa Pucci Romano – dermatologa e Presidente Skineco – che ogni settimana ci insegnerà a conoscere la nostra pelle e a prendercene cura. In questa prima puntata la Professoressa tratterà il tema dell’ecodermocompatibilità.

Non mancherà uno spazio dedicato al fitness con l’ illustrazione di semplici workout pensati dal personal trainer Flavio Valabrega: in questa puntata si punterà sull’efficacia dell’esercizio aerobico. Belli dentro, Belli fuori è un programma ideato da Acqua Rocchetta, scritto da Veronica Moccia, per la regia di Jonathan Paladini. Il programma è prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore.

