ROMA – “Servono fatti e i fatti sono gli stanziamenti, prima ancora delle decontribuzioni. Se non abbiamo infrastrutture sociali che liberano le donne dal carico non riusciremo a raggiungere i risultati. La priorità sono i servizi”. È Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat e Chair W20, a ribadire con forza quali siano le azioni prioritarie da mettere in campo per interventi che siano decisivi sul fronte dell’occupazione femminile. Intervenuta questa sera alla conferenza ‘Tra vita e lavoro: ancora una questione femminile?, organizzata da Fai Cisl, ha ricordato la necessità, soprattutto in questa fase storica, di superare “la frammentazione che porta ad una perdita di visione nelle politiche sociali.

L’articolo Sabbadini: “Le politiche sociali vanno con le pari opportunità” proviene da Notiziedi.

